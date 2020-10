Alitalia: Filt-Cgil, bene decreto e nomine, ora agire velocemente per salvataggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene la firma del decreto per la partenza newco e le nomine del Cda che esprimono anche competenze del settore ma permane la preoccupazione per la complessità della situazione e per i 7 mila lavoratori in cigs". Così il segretario nazionale della Filt-Cgil, Fabrizio Cuscito, secondo cui dopo la costituzione della nuova società "per rendere operativa l'azienda serviranno diversi mesi e nel frattempo si continuano a bruciare risorse, si cancellano voli e la compagnia è praticamente ferma". "Siamo già in ritardo e la situazione, ogni giorno che passa, diventa disperata e se non si interviene tempestivamente l'operazione di salvataggio potrebbe essere tardiva con il rischio della perdita del lavoro per i dipendenti di Alitalia e dell'indotto", denuncia il dirigente nazionale della Filt-Cgil. "C'è bisogno di una sede di confronto permanente tra ministeri interessati e le organizzazioni sindacali per avere la consapevolezza della complessità di tutti gli interventi che servono per la partenza e la messa in sicurezza della compagnia di bandiera. Viceversa - conclude - potrebbe essere tardi per salvare compagnia e 11 mila posti di lavoro".(Com)