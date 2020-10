Usa: Commissione per i dibattiti presidenziali, Trump non ha presentato ancora test negativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Frank Fahrenkopf, vice-presidente della Commissione per i dibattiti presidenziali statunitense, ha dichiarato che il comitato elettorale del presidente Donald Trump non ha presentato "nessuna prova" della sua negatività al coronavirus in vista dei prossimi dibattiti presidenziali. Fahrenkopf ha detto venerdì a Brian Kilmeade di "Fox News" che voleva tenere un dibattito la prossima settimana, sostenendo che farlo praticamente sarebbe stato il "modo più sicuro di procedere". "Stiamo parlando di qualcosa che accadrà tra meno di una settimana, se fosse andato avanti. Meno di una settimana", ha detto Fahrenkopf. "A questo punto, non c'è alcuna prova che il presidente sia risultato negativo o meno". (Nys)