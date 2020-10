Usa: Trump avverte l'Iran, "non fare lo s***** con noi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avvertito l'Iran di non "fare lo s****** con noi" durante una conversazione telefonica di due ore con il conduttore radiofonico conservatore Rush Limbaugh. Lo riporta il sito "The Hill". "L'Iran lo sa, ed è stato messi in guardia... se ci fai qualcosa di brutto, noi ti faremo cose che non sono mai state fatte prima", ha detto Trump nell'intervista, che è stata definita come "comizio radiofonico" mentre continuava a riprendersi dal Covid-19 alla Casa Bianca. Trump ha spesso minacciato l'Iran, anche se raramente in termini così profani. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono state particolarmente forti durante tutta la presidenza di Trump, dopo che egli ha ritirato gli Stati Uniti dall'accordo nucleare con l'Iran e ha reimposto dure sanzioni a Teheran.(Nys)