Coronavirus: Usa, 213.532 morti su 7.656.064 contagiati

- Ci sono stati almeno 7.656.064 casi di coronavirus negli Stati Uniti, e almeno 213.532 persone sono morte, secondo i dati pubblicati sul sito della Johns Hopkins University. Lo riporta l'emittente "Cnn". I totali includono casi provenienti da tutti i 50 stati, dal Distretto di Columbia e da altri territori degli Stati Uniti, oltre a casi di rimpatrio. In tutto il mondo, gli Stati Uniti si collocano al primo posto nel numero totale dei decessi segnalati, e al quinto posto per quanto riguarda i morti ogni 100 mila persone. Il conteggio di Johns Hopkins mostra che gli Stati Uniti, il Brasile, l'India e il Messico sono responsabili di oltre il 50 per cento dei decessi da coronavirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato un nuovo record giornaliero di casi di coronavirus confermato in tutto il mondo, con più di 350 mila infezioni segnalate all'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite nelle ultim 24 ore. Il nuovo record giornaliero supera di quasi 12 mila quello stabilito all'inizio di questa settimana. (Nys)