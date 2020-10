Business news: Montenegro, Consiglio investitori stranieri, piani per 1,5 miliardi entro il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investitori stranieri in Montenegro proseguiranno nei loro piani che prevedono entro il 2022 degli investimenti per un totale di 1,5 miliardi di euro nel paese balcanico. E' quanto riferisce il quotidiano "Pobjeda" citando fonti del Consiglio degli investitori stranieri. Secondo le fonti, il nuovo governo "dovrà affrontare molte sfide" a causa della situazione economica globale causata dalla pandemia di Covid-19. "Ci ci aspettiamo però che il governo, insieme a noi della comunità imprenditoriale, continui a migliorare l'ambiente per le attività e porti avanti le riforme strutturali", hanno osservato dal Consiglio degli investitori. La trasformazione digitale dello Stato è vista dal Consiglio come una delle priorità strategiche per il paese, hanno ancora osservato. (Mop)