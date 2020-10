Business news: Romania, fatturato commercio al dettaglio aumentato dell'1,3 per cento in primi otto mesi 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato del commercio al dettaglio è aumentato in Romania nei primi otto mesi del 2020 rispetto al medesimo periodo dello scorso anno dell'1,3 per centro come serie lorda. Per quanto riguarda la serie rivista in base al numero giorni lavorativi l’aumento registrato è dell'1 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. La crescita si registra principalmente a seguito delle vendite di prodotti alimentari, bevande e tabacco (+ 6,2 per cento) e delle vendite di prodotti non alimentari (+2,8 per cento). Il commercio al dettaglio di carburante è calato invece del 9 per cento. Nel mese di agosto, il volume del fatturato nel commercio al dettaglio (escluso il commercio di autoveicoli e motocicli) è diminuito complessivamente dell'1,2 per cento rispetto al mese precedente mentre rispetto al medesimo mese dello scorso anno è calato dell'1,6 per cento. (Rob)