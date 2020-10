Business news: Spagna, settore ristorazione chiuderà 2020 con calo fatturato del 43 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si stima che il settore della ristorazione in Spagna chiuderà il 2020 con un calo del fatturato del 43 per cento in meno, pari a circa 16 miliardi di euro, rispetto allo scorso anno. Questa dinamica è causata dalle gravi conseguenze economiche scatenate dalla pandemia del coronavirus. E' quanto reso noto dall'Associazione "Marche della ristorazione" che raggruppa alcune delle principali aziende del comparto (tra le quali Alsea, Restaurant Brands, McDonald's). Solo tra marzo ed aprile, in pieno stato di emergenza, il settore ha perso oltre 7 miliardi di euro. Una situazione che avrà ripercussioni anche in termini di chiusura dei negozi e di perdita di posti di lavoro. Carlos Perez Tenorio, presidente di "Marche della ristorazione", stima che dei quasi 300 mila esercizi identificati dall'Istituto nazionale di statistica (Ine) come ristorazione od ospitalità, 90 mila chiuderanno i battenti entro il 2020 e ciò si tradurrà nella perdita di oltre 400 mila posti di lavoro. Il settore prevede una moderata ripresa nel 2021, anche se oltre il 60 per cento degli imprenditori non prevede di recuperare i livelli di reddito pre-crisi fino al 2022. (Spm)