Business news: Germania, Mercedes-Benz aumenta vendite del 4 per cento nel terzo trimestre

- Grazie alla ripresa della domanda in Cina, nel terzo trimestre del 2020, il marchio Mercedes-Benz del conglomerato automobilistico tedesco Daimler ha aumentato le vendite del 4 per cento su base annua, dopo il crollo del fatturato subito a causa della crisi del coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, tra luglio e settembre scorso, Mercedes-Benz ha venduto 613.777 auto. La Cina si conferma dunque il principale mercato per il marchio e il principale motore della sua crescita. Nel terzo trimestre, le vendite di Mercedes-Benz nel paese hanno, infatti, sperimentato un incremento del 23,4 per cento. (Geb)