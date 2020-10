Business news: Eurostat, prezzi case eurozona +5 per cento in secondo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre del 2020, i prezzi delle abitazioni è aumentato del 5 per cento nell'area euro e del 5,2 per cento nell'Unione europea rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Ue. Nel primo trimestre 2020 i prezzi delle abitazioni sono aumentati rispettivamente del 5,1 per cento e del 5,6 per cento. Rispetto al primo trimestre del 2020, i prezzi delle abitazioni sono aumentati dell'1,7 per cento nell'area euro e dell'1,5 per cento nell'Ue nel secondo trimestre del 2020. Tra gli Stati membri, gli aumenti annuali più elevati dei prezzi delle abitazioni nel secondo trimestre 2020 si sono registrati in Lussemburgo (+13,3 per cento), Polonia (+10,9 per cento) e Slovacchia (+9,7 per cento), mentre i prezzi sono scesi in Ungheria (-5,6 per cento) e Cipro (-2,9 per cento). Rispetto al trimestre precedente, gli incrementi maggiori si sono registrati in Lussemburgo (+4,4 per cento), Italia (+3,1 per cento) e Austria (+2,5 per cento), mentre le diminuzioni sono state osservate in Ungheria (-7,4 per cento), Estonia (-5,8 per cento), Lettonia (-2,3 per cento), Bulgaria (-1,1 per cento) e Irlanda (-0,1 per cento). (Beb)