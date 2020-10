Business news: Polonia, Gazprom multata per 6,45 miliardi di euro per Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio per la tutela dei consumatori e della concorrenza della Polonia (Uokik) ha inflitto alla società russa Gazprom una multa di oltre 29 miliardi di zloty (circa 6,45 miliardi di euro). Lo ha reso noto il Uokik, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". La pena è stata inflitta per aver avviato la costruzione del controverso gasdotto Nord Stream 2 senza un'autorizzazione da parte dell'Ufficio. Gazprom non è l'unica a soffrire una pena pecuniaria. Una multa da 234 milioni di zloty (oltre 50 milioni di euro) è stata imposta anche alle altre 5 compagnie che hanno finanziato la costruzione del gasdotto, ovvero Engie Energy, Omv, Shell, Uniper e Wintershall. La sanzione è l'esito delle accuse rivolte dal Uokik a Gazprom e alle altre società di aver violato le leggi antitrust polacche sul finanziamento della costruzione del gasdotto. (Vap)