Urbanistica: Reinventiamo Roma, al via partecipazione per area via dei Lucani-San Lorenzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo mantenuto l'impegno preso. Siamo tornati qui per lavorare insieme ai cittadini alla realizzazione di questa importante scommessa che abbiamo voluto fare con il territorio. Dall'inizio di questo percorso non ne abbiamo mai nascosto la complessità - dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi -. Anzi, ne abbiamo fatto un punto di forza. Ci siamo confrontati con i privati, attraverso tempi e regole individuate dall'Amministrazione. Da oggi andremo avanti con il percorso che avevamo definito: da una parte l'esproprio delle aree e dall'altra l'ascolto dei cittadini. L'obiettivo resta immutato: riqualificare un'area abbandonata per realizzare il progetto pubblico che raccolga i bisogni e le istanze di chi vive questo quartiere", conclude Raggi. "Abbiamo avviato questo percorso consapevoli delle sfide che ci avrebbe posto, ora è importante proseguire sulla strada tracciata, per i cittadini e per l'amministrazione - sottolinea l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori -. I progetti che abbiamo ricevuto nella prima fase sono molto interessanti, non rispettano alcuni vincoli imposti dal bando ma testimoniano la sostenibilità, anche economica, della trasformazione di quest'area in un polo vivo del quartiere, che integri i servizi e gli spazi pubblici di cui c'è bisogno perché possano crescere le relazioni tra le persone in luoghi accessibili, sicuri e a misura d'uomo. Di questo ha bisogno questa parte di città oggi per il suo futuro. Prendiamo atto che i proprietari dei terreni hanno scelto di non aderire al processo, ma il nostro impegno è di andare avanti con gli strumenti che abbiamo. Oggi avviamo la fase successiva, per far prevalere l'interesse pubblico, ascoltare i bisogni di chi abita a San Lorenzo, confrontarci con la sostenibilità degli interventi possibili e sviluppare un progetto condiviso per il futuro di via dei Lucani". (segue) (Com)