Alitalia: Gualtieri, con costituzione newco poste basi rilancio

- La costituzione della newco per Alitalia "rappresenta il primo passo verso la costituzione di un vettore di qualità capace di competere sul mercato internazionale. Poniamo le basi per il rilancio del trasporto aereo italiano, attraverso la scelta di manager di primo livello e grande competenza in grado di elaborare e attuare un piano industriale solido e sostenibile”. Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, dopo aver firmato il decreto per la costituzione della nuova società per il trasporto aereo. (Rin)