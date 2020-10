Alitalia: Patuanelli, ora possibile concreto rilancio compagnia bandiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La grave crisi economica provocata dalla pandemia ci permette oggi di pensare a un concreto rilancio della nostra compagnia di bandiera. In un contesto di mercato quasi azzerato abbiamo la possibilità di consentire un serio sviluppo industriale nazionale nel settore del trasporto aereo”. Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico dopo aver firmato il decreto per la costituzione della nuova società per Alitalia. (Com)