Regno Unito: lunedì atteso discorso di Johnson in parlamento

- Il premier britannico Boris Johnson farà una dichiarazione in parlamento lunedì. E' quanto riferito dall'emittente televisiva "Sky News", secondo cui le parole del capo del governo dovrebbero incentrarsi sul sistema di chiusure localizzate a tre livelli che sarà introdotto in tutta l'Inghilterra per fronteggiare il nuovo aumento dei contagi di coronavirus. Le nuove restrizioni sul coronavirus per l'Inghilterra nord occidentale potrebbero entrare in vigore già da mercoledì prossimo, secondo quanto riportato da "Sky News". (Rel)