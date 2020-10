Usa: fonti stampa, Trump potrebbe tenere un evento pubblico domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe in programma di ospitare centinaia di persone sul prato della Casa Bianca domani, in quello che potrebbe essere il suo primo evento pubblico da quando ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus. Lo riporta l'emittente "Cnbc". L'incontro segna il primo evento pubblico di Trump da quando la settimana scorsa ha rivelato che lui e la first lady Melania Trump sono risultati positivi al test per il Covid-19. Dopo l'annuncio, anche numerose altre persone che lavorano alla Casa Bianca e sono collegate alla Casa Bianca sono risultate positive. L'evento sarà caratterizzato da un appello "ai manifestanti pacifici e a favore dell'ordine pubblico".(Nys)