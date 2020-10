La giustizia francese esamina la querela della città di Amatrice contro "Charlie Hebdo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia francese comincia oggi l'esame della querela presentata dalla città italiana di Amatrice al settimanale satirico "Charlie Hebdo" per due vignette pubblicate nell'agosto del 2016. Il 20 novembre il Tribunale di Parigi si esprimerà su questo dossier, annunciando eventualmente l'apertura di un processo. In seguito al terremoto che il 24 agosto del 2016 ha distrutto Amatrice, "Charlie Hebdo" ha pubblicato un disegno che mostrava le vittime con le scritte "penne al pomodoro", "lasagne" e "penne gratinate". Dopo l'ondata di critiche proveniente dall'Italia, il settimanale ha pubblicato un altro disegno, dove si vedeva una donna sotto le macerie che diceva "Non è Charlie Hebdo che costruisce le vostre case ma la mafia". Oggi all'inizio dell'udienza la parte civile ha chiesto un rinvio perché in contemporanea si sta svolgendo il processo degli attentati al settimanale satirico avvenuti nel gennaio del 2015. La richiesta è stata però respinta. L'avvocato della testata, Lorraine Gay, ha chiesto l'annullamento delle querele in quanto la prima non è "chiara" mentre la seconda fa "confusione sulle persone". (Frp)