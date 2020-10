© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì e mercoledì il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà in parlamento per le comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Il presidente sarà in Senato martedì alle 17 e poi mercoledì mattina alle 9,30 alla Camera dei deputati. (Rin)