Covid: Crimi (M5s), giusto annullare incontro pubblico Matera, è fase delicata

- Annullare l'incontro pubblico previsto per domani in Piazza Vittorio Veneto a Matera del Movimento 5 stelle è stata "la decisione migliore". Lo scrive su Facebook il capo politico del Movimento, Vito Crimi, secondo cui "l'aumento dei contagi non deve destare allarmismi, assolutamente. Tuttavia, ora più che mai servono la massima attenzione, precauzione e responsabilità da parte di tutti". "Avevamo chiesto a tutti coloro che erano intenzionati a partecipare - ha ricordato - di portare con sé la mascherina, e una volta in piazza di rispettare il distanziamento sociale e le prescrizioni anti-Covid. Mi dispiace per chi si era già organizzato per raggiungerci, ma riteniamo che in una fase così delicata quella di annullare l'evento sia la decisione migliore", ha concluso ricordando che è stata invece confermata "la visita istituzionale al Comune di Matera, nella quale ci confronteremo con il Sindaco Domenico Bennardi". (Rin)