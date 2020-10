Alitalia: Caio presidente newco, Lazzerini amministratore delegato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione della newco di Alitalia è composto da Francesco Caio (presidente), Fabio Maria Lazzerini (amministratore delegato) e dai consiglieri Alessandra Fratini, Angelo Piazza, Lelio Fornabaio, Frances Vyvyen Ouseley, Simonetta Giordani, Silvio Martuccelli e Cristina Girelli. Lo annunciano in una nota congiunta il ministero dell'Economia, dei Trasporti, del Lavoro e dello Sviluppo economico dopo la firma al decreto per la costituzione della newco per la compagnia di bandiera. Il collegio sindacale è invece composto da Paolo Maria Ciabattoni, Giovanni Naccarato, Marina Scandurra, Gianfranco Buschini e Serena Gatteschi. (Com)