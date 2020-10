Difesa: fonti stampa, accordo di base fra Usa e Russia per controllo armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Russia "hanno concordato in linea di principio" di proseguire il congelamento dei loro arsenali nucleari: l’accordo potrebbe essere annunciato prima delle elezioni presidenziali statunitensi che si terranno il 3 novembre. Lo ha riferito l’agenzia di stampa russa “Ria Novosti” che cita fonti statunitensi. Non è ancora chiaro se l'accordo sarà finalmente raggiunto e se sarà di fatto un'estensione del Trattato di riduzione delle armi strategiche offensive (Start-3), che scadrà il prossimo febbraio. Allo stesso tempo, la fonte ha sottolineato che la data per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti non è definitiva e l'amministrazione guidata da Donald Trump continuerà i negoziati indipendentemente dai risultati elettorali. Tuttavia, secondo la fonte, se i negoziati proseguiranno dopo il voto, gli Stati Uniti si aspetteranno ulteriori concessioni dalla Federazione Russa. Secondo la fonte, i presidenti di Usa e Russia Donald Trump e Vladimir Putin hanno approvato il congelamento degli arsenali nucleari, ma i negoziatori devono ancora elaborare tutti i dettagli. (segue) (Rum)