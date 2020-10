Difesa: fonti stampa, accordo di base fra Usa e Russia per controllo armamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, prosegue la fonte statunitense, le questioni irrisolte nell’accordo di base fra Washington e Mosca verranno affrontate in un nuovo incontro che avrà luogo la prossima settimana. L'interlocutore dell'agenzia ha sottolineato che la parte statunitense ha informato la Federazione Russa che se il congelamento non fosse stato concordato nelle prossime settimane, gli Stati Uniti avrebbero potuto inasprire le loro condizioni negoziali. Lunedì a Helsinki, nel quadro del dialogo russo-statunitense su questioni strategiche, si è tenuto un incontro con la partecipazione del viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov, e dell'inviato speciale per il controllo degli armamenti del presidente degli Stati Uniti, Marshall Billingsley. Si è svolto uno scambio di valutazioni sulla situazione e su ulteriori prospettive sulla via della cooperazione bilaterale in materia di controllo degli armamenti. Billingsley in seguito ha annunciato che durante i negoziati sono stati raggiunti "importanti progressi". (Rum)