Usa: cancellato il secondo dibattito tra Trump e Biden previsto per il 15 ottobre

- È stato ufficialmente cancellato il secondo dibattito tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il suo contendente alla Casa Bianca del Partito democratico, Joe Biden, previsto per il 15 ottobre. A comunicarlo è la Commissione sui dibattiti presidenziali, secondo quanto riportato dall'emittente "Cnn". Trump si era rifiutato di fare un dibattito virtuale nonostante le preoccupazioni per la sua diagnosi di Covid-19. La cancellazione è il culmine di un furioso avanti e indietro di 48 ore tra la commissione ed entrambi i comitati elettorali, e significa che quello che sarebbe stato il terzo dibattito a Nashville, il 22 ottobre, sarà probabilmente l'incontro finale tra i due candidati. La commissione, con l'appoggio dei suoi consulenti sanitari, ha annunciato giovedì mattina che - poiché Trump era risultato positivo al coronavirus - il dibattito previsto a Miami si sarebbe svolto virtualmente, con i due candidati che sarebbero apparsi da località remote. Trump ha rapidamente respinto il piano, dicendo che non si sarebbe presentato e scatenando una serie di eventi che hanno messo in discussione il futuro di tutti i dibattiti elettorali. In risposta all'annullamento di Trump, il comitato elettorale di Biden ha annunciato un dibattito pubblico con l'emittente "Cnn" la settimana successiva. (Nys)