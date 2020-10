Frosinone: si sfrena trattore nel cortile a Sgurgola, muore bimbo di 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bambino di 10 anni è morto oggi pomeriggio alle 16 travolto da un trattore agricolo. È accaduto in via Calanzio nel comune di Sgurgola, piccolo comune della provincia di Frosinone, dove il bambino che frequentava la quinta elementare, era a casa di un amico per fare i compiti. Alle 16 però erano usciti nel cortile dell’abitazione quando, secondo una prima ricostruzione, il trattore agricolo pare si sia sfrenato e nella corsa senza controllo, lo abbia travolto. Inutili per lui ogni soccorso. Il bambino è morto sul posto. Del caso se ne stanno occupando le forze dell’ordine.(Rer)