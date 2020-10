Roma: Azione, opzione primarie non perseguibile per 5 ragioni, ecco quali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le primarie del centrosinistra a Roma sono una opzione non perseguibile per Azione, il partito fondato da Carlo Calenda e Matteo Richetti. Le ragioni principali, si legge in una nota, sono 5: in "epoca Covid sono una follia, poca gente e manipolabili. Inoltre, non si può rimanere appesi a eventuali sorprese dopo gli Stati generali del M5s". Per Azione "occorre parlare a un mondo vasto e non limitato al centrosinistra". Un quarto motivo è dovuto al fatto che "lo stesso Zingaretti ha escluso le primarie nel caso di un nome di peso e in tre quarti delle regioni non si sono tenute". Infine, per Azione "occorre partire subito e non sprecare tempo in litigi preprimarie (Com)