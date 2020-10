© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia sono stati registrati 20.339 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un record dall'inizio dell'epidemia a livello nazionale. Lo ha reso noto Santé Publique France annunciando il bollettino quotidiano. I decessi sono stati 62 nell'ultima giornata, per un totale di 32.630 morti dall'inizio della crisi sanitaria. Il tasso di positività è del 10,4 per cento. (Frp)