Usa: l'amministrazione Trump cita in giudizio l'Università di Yale sul regolamento antidiscriminazione

- L'amministrazione statunitense ha citato in giudizio la università di Yale accusando l'ateneo di aver violato la legge federale sui diritti civili discriminando i candidati in base alla loro razza. Lo riporta il sito "Politico". La causa del Dipartimento di Giustizia è l'azione più drastica che l'amministrazione Trump abbia mai intrapreso per combattere l'uso della razza nelle ammissioni all'università, una pratica che è stata ripetutamente sostenuta dalla Corte Suprema. Ma l'azione affermativa basata sulla razza è considerata vulnerabile sotto la maggioranza conservatrice dell'alta corte, che si espanderebbe ulteriormente se il Senato confermasse la candidata del presidente Donald Trump, Amy Coney Barrett. Il dipartimento di Giustizia sostiene, nella sua denuncia, che il processo di ammissione di Yale è da decenni in contrasto con le leggi federali sui diritti civili che vietano la discriminazione basata sulla razza. La causa, depositata presso la corte federale del Connecticut, afferma che il processo di ammissione di Yale si basa su un "uso intenzionale e sovradimensionato della razza" che favorisce i candidati neri e ispanici a scapito dei loro omologhi asiatici e bianchi. (Nys)