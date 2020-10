Alitalia: De Micheli, nasce nuova compagnia bandiera, grande operazione industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, dopo aver firmato il decreto per la costituzione della newco di Alitalia ha sottolineato che "nasce oggi la nuova compagnia aerea di bandiera, in netta discontinuità con il passato e che dovrà giocare un ruolo da protagonista sul mercato europeo e internazionale". "Si tratta - ha aggiunto - di una grande operazione industriale al servizio del Paese, a sostegno della competitività delle nostre imprese e per il rilancio del turismo italiano”. (Rin)