Alitalia: Catalfo, sfida ambiziosa da vincere, serve compagnia bandiera

- Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, dopo aver firmato il decreto per la costituzione della nuova società per Alitalia ha voluto rimarcare la necessità "di una compagnia di bandiera che aiuti l’Italia a ripartire. Con la nascita della newco siamo di fronte ad una sfida ambiziosa, che occorre necessariamente vincere per dotare il Paese di un vettore aereo competitivo e qualificato, che valorizzi le professionalità e le competenze che in questo settore abbiamo da sempre espresso”, ha concluso. (Com)