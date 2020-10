© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Era ora che arrivasse il decreto di costituzione della Newco di Alitalia. Da questo momento inizia una nuova epoca e non bisogna sbagliare mosse a partire dall'elaborazione di un piano industriale ambizioso, che auspichiamo di conoscere al più presto". Lo dichiara in una nota Salvatore Pellecchia, segretario generale della Fit-Cisl, commentando la nascita della newco per Alitalia. (Com)