Scuola: Azzolina, è luogo più sicuro di altri, focolai numericamente poco significativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo convinti che la scuola sia un luogo più sicuro e più protetto di altri" e questo è confermato dal fatto che "i ‘focolai scolastici’ classificati dall'Istituto Superiore di sanità siano numericamente poco significativi". Lo ha voluto sottolineare in un messaggio pubblicato su Facebook il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a poche ore dalla pubblicazione deò rapporto settimanale dell'Istituto superiore di sanità sull'evoluzione dei contagi. A scuola, ha ricordato, "ci sono regole precise che studenti e studentesse stanno seguendo in maniera ordinata, grazie anche all'impegno di tutto il personale scolastico". Nonostante questo i casi di positività al virus "ci sono e ci saranno, è inevitabile. Ma le misure che abbiamo introdotto ci permettono di individuarli tempestivamente, compresi i casi asintomatici che altrimenti potrebbero sfuggire al controllo". Per il ministro, in questo momento "dobbiamo fare il massimo sforzo per avere rapidità nei test e circoscrivere le quarantene, limitando così i disagi alle famiglie e garantendo a tutte le scuole una buona organizzazione della didattica. Inoltre resta fondamentale mantenere comportamenti responsabili. Per questo rinnovo il mio appello alla prudenza non solo dentro ma anche e soprattutto fuori da scuola", ha concluso (Rin)