Scuola: Azzolina, al 3 ottobre positivi lo 0,037 per cento degli studenti

- Alla data del 3 ottobre, gli studenti che risultano positivi al Covid-19 sono lo 0,037 per cento del totale, ovvero 2.348 casi. A fornire i dati sul contagio negli istituti scolastici è stato il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che in un messaggio su Facebook ha aggiunto: "Il personale non docente che risulta positivo è lo 0,079 per cento (144 casi), mentre il personale docente positivo rappresenta lo 0,059 per cento (402 casi)". (Rin)