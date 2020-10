© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte all'inaugurazione del monumento in ricordo dei martiri delle Foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati.Piazza della Repubblica, giardino prospiciente via Panfilo Castaldi (ore 10.30)L'assessore comunale all'edilizia scolastica, Paolo Limonta, interviene workshop “La città va a scuola, la prospettiva delle 'scuole aperte' e l'innovazione della cultura del design.IIS Severi Correnti, via Alcuino 4 (ore 15.30-18.30)REGIONEL'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, efettua un sopralluogo, insieme al presidente dell'Ente nazionale risi Paolo Carrà, nelle zone colpite nei giorni scorsi da una forte ondata di maltempo portando all'allagamento di diverse risaie della Lomellina. La visita alle risaie allagate inizia alle 9.30. A seguire viene effettuato un sopralluogo per visionare anche i danni subiti dal ponte canale sul Canale Cavour.Parcheggio ossario Strada provinciale 596, 97 Palestro/Pv. (ore 9.30)L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, partecipa all'inaugurazione del monumento in memoria dei Martiri delle Foibe in piazza della Repubblica a Milano.Piazza della Repubblica, giardino prospiciente via Panfilo Castaldi (ore 10.30)Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi nterviene a Vailate (CR) alla cerimonia di consegna della Costituzione ai neo diciottenni.L’iniziativa si Centro civico, Via Stanislao Giani, 8 Vailate/ Cr (ore 15.00)L'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità di Regione Lombardia, Stefano Bolognini, presenzia alla tappa di piazza Angilberto II dell'iniziativa itinerante "Letture animate nei cortili". La kermesse firmata dal Teatro della Zucca, prevede la lettura di poesie per bambini dai 4 ai 10 anni nei cortili delle case Aler.Cortile complesso Aler di piazza Angilberto II, 1 (ore 16.00)L'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, partecipa alla presentazione del libro “Così diversi, così vicini” sulla biodiversità a cura di Fla Fondazione Lombardia Ambiente. A seguire parteciperà alla cerimonia Earth Prize 2020.Palazzo Verbania, viale Dante Alighieri, 5 – Luino/Va presentazione del libro (ore 17.00)Palazzo Verbania viale Dante Alighieri, 5 – Luino/Va cerimonia Earth Prize (ore 18.00) (Rem)