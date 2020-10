Covid: Lamorgese, preoccupati da ritorno in regioni non colpite prima, dobbiamo evitare di tornare a periodo precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci preoccupa questo ulteriore ritorno sopratutto nelle regioni che non erano state colpite prima, il Lazio e la Campania”. Lo ha detto il ministro degli interni Luciana Lamorgese, nella cornice di Ricomincia con noi palinsesto di eventi online e dal vivo, promosso dal Pd Milano. “Dal punto di vista geografico il virus si sta spostando, ma non è invisibile: ha portato morti e sofferenze, sappiamo benissimo tutto quello che abbiamo sopportato – ha proseguito il ministro - per questo dobbiamo essere accorti oggi e soprattutto pensare al futuro. Il periodo del lock down ha comportato la chiusura di imprese, aziende, locali, bar e ristoranti. Ora è iniziata la riapertura con tutte le precauzioni del caso e dobbiamo evitare assolutamente che si torni al periodo precedente perché dal punto di vista economico finanziario il territorio la avverte e poi ci sono rischi legati alla criminalità, all'usura, all'estorsione. C'è tutta una serie di elementi per i quali dobbiamo essere molto attenti”. (Rem)