Nagorno-Karabakh: presidente azerbaigiano Aliyev, mediazione Osce non ha portato a nulla

- La mediazione del Gruppo di Minsk dell’Osce, l’organismo preposto a mediare i negoziati fra Armenia e Azerbaigan nel conflitto del Nagorno-Karabakh, non ha portato a nulla. Lo ha detto il presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, intervenendo al programma “The Connect World" sull’emittente televisiva statunitense “Cnn”. "Abbiamo avuto la mediazione internazionale per 28 anni. Il Gruppo di Minsk dell’Osce conduce un’attività ‘passiva’ dal 1992, ormai da 28 anni. Questa mediazione non ha portato a nulla. Questa mediazione ha portato a ciò che sta accadendo oggi e si è rivelata non sufficiente a fare in modo che l'Armenia abbandonasse dei territori che non le appartengono", ha detto Aliyev. Il capo dello Stato di Baku, tuttavia, ha ribadito che i principi di base sviluppati da Stati Uniti, Russia e Francia, che sono i co-presidenti del Gruppo di Minsk dell'Osce dovrebbero diventare la base per porre fine al conflitto armato in corso. (Nys)