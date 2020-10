Urbanistica: Reinventiamo Roma, al via partecipazione per area via dei Lucani-San Lorenzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via da oggi il percorso di partecipazione che coinvolgerà i cittadini per la rigenerazione urbana dell'area di via dei Lucani a San Lorenzo. Ad illustrarlo la sindaca di Roma Virginia Raggi, l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori e la presidente del Municipio II Francesca Del Bello. Da spazio culturale e creativo a distretto multifunzionale, da spazio per attività ludiche e sportive a luogo protagonista della sostenibilità ambientale. Come spiega in una nota il Campidoglio, sono "diversi gli obiettivi da raggiungere nell'iter amministrativo per la rigenerazione urbana dell'area di via dei Lucani a San Lorenzo per trasformarla in un luogo integrato con il territorio capace di proporsi con forza per migliorare la vita del quartiere e della città che deve offrire spazi e servizi facilmente accessibili, capaci di generare intensità di relazioni in un contesto già densamente abitato. Un percorso complesso che punta a restituire al quartiere e alla città uno spazio da anni abbandonato attraverso la riaffermazione dell'interesse pubblico nella trasformazione urbana. Il protagonismo della visione pubblica sarà al centro della futura trasformazione, concentrata sui bisogni della città e pronta a contribuire alla produzione contemporanea di alta qualità urbana e architettonica per una parte di città importante e simbolicamente rilevante". (segue) (Com)