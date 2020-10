Urbanistica: Reinventiamo Roma, al via partecipazione per area via dei Lucani-San Lorenzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il quartiere di San Lorenzo ha bisogno di spazi di aggregazione funzionale - dichiara la presidente del Municipio Roma II Francesca Del Bello -. Sottrarre l'area di via dei Lucani ad un lento ma progressivo abbandono, riqualificarla e destinarla all'uso pubblico costituiscono una grande opportunità per realizzare gli interessi dei cittadini. Integrare i nuovi spazi nel tessuto urbano favorirà la partecipazione attiva dei residenti e sarà un efficace presidio contro il ripetersi in futuro di episodi drammatici o delittuosi. Il Municipio II, come amministrazione di prossimità, ha da sempre sottoposto le proprie scelte al giudizio dei cittadini e, quindi, non può che condividere la procedura di scelta partecipata del progetto da realizzare. Daremo il nostro contributo in termini di proposte e di azioni concrete e ci impegneremo responsabilmente per far prevalere l'interesse pubblico", conclude la minisindaca. (segue) (Com)