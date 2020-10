Urbanistica: Reinventiamo Roma, al via partecipazione per area via dei Lucani-San Lorenzo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il percorso di partecipazione ha preso il via oggi con la presentazione degli obiettivi e delle fasi alla cittadinanza. Il primo workshop si terrà giovedì 15 e venerdì 16 ottobre on line per individuare i bisogni dei cittadini, a cui seguirà un secondo workshop online il 28 e il 29 ottobre per illustrare i risultati della sessione precedente e si definiranno le linee guida del progetto che dovrà essere realizzato nell'area. Inoltre, sul portale di Roma Capitale ci sarà anche la possibilità di rispondere ad un questionario che potrà essere compilato online e che andrà ad aggiungersi al percorso dei workshop dedicati. A chiusura dell'attività di partecipazione sarà organizzato un incontro, in plenaria online, per la presentazione dei risultati emersi e delle linee guida definite mediante il percorso partecipativo. (Com)