Covid: Banca mondiale, America latina e Caraibi regione più colpita, pil a -7,9 per cento nel 2020 (2)

- "La nostra regione sopporta il peggior impatto economico e di salute in tutto il mondo, circostanza che impone maggiore chiarezza rispetto a come combattere la pandemia e recuperare la rotta economica", ha detto il vicepresidente della Bm per la regione, il colombiano Carlos Felipe Jaramillo. La crisi arriva dopo anni di crescita economica lenta e di scarsi miglioramenti negli indicatori sociali, sottolinea la Bm senza tacere "l'ondata di disturbi sociali in molti paesi della regione", registrata poco prima dell'avvio dell'emergenza sanitaria. Inoltre l'impatto delle misure di lockdown ha avuto "ricaduto sproporzionate" nelle famiglie con lavoro in nero. Il tutto porta a ribadire la necessità di sviluppare "politiche che puntino a promuovere la regolarizzazione" dei raporti di lavoro anche senza penalizzare la "così necessaria creazione di occupazione". Nel frattempo, "l'esistenza di registri sociali dettagliati" potrebbe aiutare a fare in modo che i sussidi di volta in volta stanziati dai governi possano arrivare a un sempre maggior numero di persone "che vivono alla giornata". (segue) (Nys)