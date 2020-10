Usa: il leader dei repubblicani al Senato McConnell, non vado alla Casa Bianca da due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza del Senato statunitense, Mitch McConnell, ha tracciato un netto contrasto oggi tra la sua visione del coronavirus e l'approccio adottato dalla Casa Bianca, che ha registrato un'epidemia tra gli alti funzionari e il presidente. Lo riporta il sito Durante un evento nel nord del Kentucky, McConnell ha detto di non essere andato alla Casa Bianca da più di due mesi, dal 6 agosto per la precisione, a causa di come il presidente Donald Trump e il suo cerchio di collaboratori hanno affrontato il coronavirus. "La mia impressione è stata che il loro approccio a come gestire la situazione fosse diverso dal mio e quello che ho insistito per fare al Senato, cioè indossare una mascherina e praticare l'allontanamento sociale", ha detto il repubblicano del Kentucky. McConnell, 78 anni, ha aggiunto che continua a parlare spesso al telefono con il presidente Trump. Le osservazioni di McConnell arrivano mentre la Casa Bianca è diventata di recente un focolaio di virus. Trump è stato ricoverato in ospedale nel fine settimana dopo aver contratto la malattia, e molti dei suoi principali assistenti e membri dello staff della Casa Bianca sono stati contagiati. (Nys)