- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio:COMUNE- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla consegna del premio Restart 2020, Festival delle creatività antimafia e dei diritti. Accademia popolare dell'antimafia e dei diritti, Via Contardo Ferrini, 83. (ore 20)VARIE- Al via, con un incontro formativo on line per il contrasto della violenza di genere, la VI edizione dell'Ottobrata solidale, l'ormai tradizionale kermesse promossa dalle Acli di Roma e provincia, dall'Unione Sportiva Acli Roma e dalla Fap (Federazione anziani e pensionati) Acli Roma per raccontare la bellezza della solidarietà attraverso il linguaggio dell'arte, della cultura e dello sport con il patrocinio della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale, di Roma Capitale, del Vicariato di Roma. (Ore 9)- Prevista manifestazione Forza Nuova e Gilet arancioni. Piazza Bocca della Verità a Roma. (ore 10)- Prevista manifestazione "Marcia della liberazione". Piazza San Giovanni a Roma. (ore 14)(Rer)