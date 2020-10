Marocco: Mohammed VI lancia piano di ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Marocco, Mohammed VI, ha lanciato un piano di ripresa economica per far uscire il suo Paese dalla crisi provocata dalla pandemia da coronavirus. Il piano è stato annunciato oggi in occasione di un discorso al Parlamento dal Palazzo Reale di Rabat in occasione dell'apertura della prima sessione del 5 ° anno legislatura della 10a legislatura. "Quest'anno richiede un impegno raddoppiato da parte vostra: spetterà a voi completare il vostro mandato e fare il punto sull'azione che sottoporrete agli elettori", ha affermato il capo di Stato marocchino rivolgendosi ai deputati. "Come sapete, questa crisi ha conseguenze sanitarie, economiche, sociali e psicologiche persistenti - ha spiegato - In queste condizioni, per preservare la salute e la sicurezza dei cittadini, è essenziale dare prova di una vigilanza ostinata e di un impegno risoluto fornendo al settore sanitario un sostegno incrollabile. È importante lavorare, allo stesso tempo, per stimolare l'attività economica e rafforzare la protezione sociale". Questa crisi "ha rivelato una serie di disfunzioni, deficit e ha avuto un impatto negativo sull'economia nazionale e sull'occupazione. Ecco perché abbiamo lanciato un ambizioso piano di ripresa economica e un importante progetto di copertura sociale universale. Abbiamo anche sottolineato l'imperativo di applicare le regole del buon governo e la necessità di riformare gli istituti del settore pubblico. È probabile che questi progetti su larga scala arginino gli effetti della crisi e promuovano l'attuazione ottimale del modello di sviluppo che chiediamo". Questo piano proposto oggi, mira a sostenere i settori produttivi, in particolare il tessuto delle piccole e medie imprese: mira a potenziare la loro capacità di investire, creare posti di lavoro e preservare le fonti di reddito.(Res)