Roma: Rampelli (Fd'I), salvare Bioparco, porteremo appello Fondazione a ministro Costa

- Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fd'I, in una nota dichiara: "Raccogliamo l'appello della Fondazione Bioparco di Roma, che in una lettera al ministro dell'Ambiente Costa ha rappresentato le grandi difficoltà a proseguire l'attività e il mantenimento della struttura a seguito del lockdown - dovuto al Covid – che ha prodotto una forte diminuzione dei visitatori e degli incassi". "Perdite a cui si sono aggiunte le spese correnti per la gestione del Bioparco - spiega ancora Rampelli - che in questo periodo non ha mai chiuso, garantendo comunque gli stipendi agli operatori, cibi e medicine agli oltre 1000 esemplari di animali presenti. L'antico giardino zoologico della Capitale, conosciuto da milioni di visitatori e, negli anni, trasformato in un moderno centro di conservazione della biodiversità e di educazione ambientale rappresenta un'eccellenza nella nostra città. Da sempre nella nostra memoria collettiva, sarebbe inaccettabile - anche per la sua funzione sociale e il messaggio culturale ed educativo che trasmette – se cessasse la propria attività. Porteremo il grido di allarme al ministro dell'Ambiente Costa affinché si occupi della vicenda e trasferisca risorse adeguate che permettano, a un patrimonio così prezioso, di mantenere i livelli occupazionali e il futuro degli animali ospitati all'interno". (Com)