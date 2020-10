Scuola: Baglio (Pd), Raggi diserta consiglio straordinario, preferisce annunci su social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera capitolina del Pd Valeria Baglio, in un post su Facebook scrive: " 'Oggi voglio raccontarvi' cominciano su per giù così i tentativi goffi della sindaca Raggi di riportare sui social alcuni presunti - molto presunti -risultati positivi della sua amministrazione". "Quando al posto di Facebook e degli avatar ci sono le persone concrete - aggiunge - la Raggi è come sempre assente ingiustificata. Oggi si è svolto il Consiglio straordinario chiesto dal Pd sulla scuola, e chi vive realmente a contatto con l'istruzione dei nostri ragazzi ci ha raccontato una situazione molto complicata. Del rilancio di un progetto educativo di nidi e scuola dell'infanzia neanche l'ombra, difficoltà nel trovare supplenze, grossi ritardi organizzativi, carenze gravi nell'offerta di servizi e attività. Multiservizi allo stremo, e poche situazioni che riescono ad andare avanti grazie al sacrificio e al senso di responsabilità di tanti educatrici ed insegnati, operatori e famiglie. Un quadro che ha riportato sul pianeta terra anche gli assessori grillini, che anche in questo caso avevano tentato di piegare dei numeri parziali e forzati a loro vantaggio. Ma almeno loro, a differenza della Raggi, si sono presentati, mentre la sindaca ha preferito, ancora, voltare la testa da un'altra parte, non ascoltare, lasciare l'utenza in balia di se stessa. Dobbiamo ringraziare tutti gli operatori che, con questo silenzio assordante, si stanno dando da fare per riportare nei nostri ragazzi la speranza di una formazione migliore". (Com)