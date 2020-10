© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con gli sbarchi in Sicilia ci sono casi di covid anche se, va detto, percentualmente sono un numero minimo rispetto a quello che abbiamo in Italia quindi non bisogna insistere su questo tema. Comunque abbiamo mandato lì circa 300 militari". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese intervenendo a "Ricomincia con noi", parliamo di sicurezza, organizzato dalmPd Milano metropolitana al Giambellino. (Rem)