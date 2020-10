© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie Liliana Segre. Dedicare una vita alla testimonianza è stato un atto d'amore e una scelta di libertà. Faremo di tutto affinché il ricordo delle vittime dell'Olocausto rimanga vivo, e perché gli orrori del passato non tornino mai più". Lo dichiara, in una nota, il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Com)