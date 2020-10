Venezuela: Consiglio nazionale elettorale presenta macchine per il voto del 6 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio nazionale elettorale (Cne) del Venezuela ha presentato oggi la "soluzione tecnologica" con cui si effettuerà il voto per le parlamentari del 6 dicembre. L'appuntamento, ha spiegato ai giornalisti ed esponenti del corpo diplomatico la presidente del Cne, Indira Alfonzo, è stato pensato per far familiarizzare la popolazione con il sistema. I tavoli ai seggi verranno predisposti in forma di ferro di cavallo per permettere all'elettore di consegnare la scheda elettorale, recarsi alla macchina per l'identificazione biometrica, che dovrebbe rendere univoca l'espressione del voto, e quindi - una volta effettuato il voto - pulirsi le mani. Carlos Quintero, rettore del Cne, ha da parte sua segnalato che la macchina è fatta in Venezuela e che risponde agli standard e alle necessità di voto per il paese. "Il programma facilita e garantisce il processo. Questa macchina è semplice e i tempi di votazione sono sotto i 20 secondi, nel rispetto dell'esigenza che il cittadino passi il minor tempo possibile, vista la pandemia in corso", ha detto il funzionario. Inoltre, ha riferito Quintero, l'apparecchio utilizza una batteria al litio con autonomia di dieci ore, ed è attrezzato con dispositivi sonori che facilitano le operazioni di voto per le persone con disabilità visive ed auditive. Quintero ha quindi segnalato che sono state effettuate diverse prove generali, chiuse in gran parte con esito positivo. Nel corso della presentazione alla stampa è stato anche reso noto il modo tecnico in cui sarà possibile esprimere il voto incrociato senza rischiare di dover trasferire la preferenza per un candidato all'intera forza politica. Un tecnicismo che dovrebbe sanare una delle critiche emerse nei giorni scorsi. (segue) (Vec)