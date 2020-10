Venezuela: Consiglio nazionale elettorale presenta macchine per il voto del 6 dicembre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Caracas, per parte sua, ha criticato la decisione dell’Unione europea di non inviare una missione di osservazione elettorale, accusandola di avere una posizione “distorta” sulle condizioni in cui i venezuelani eleggeranno i propri rappresentanti. Il Servizio europeo per l’azione estesa (Seae), si legge, “insiste nel disconoscere gli sforzi realizzati dallo stato venezuelano per concordare un ampio spettro di garanzie con i distinti settori politici nazionali con l’obiettivo di rafforzare il già sicuro e plurale sistema elettorale”. Nel comunicato si lamenta il fatto che all’invito a partecipare al processo di voto l’Ue abbia “risposto con una serie di condizionamenti e con la pretesa di disconoscere mandati costituzionali tassativi”. Lo stato venezuelano “non ammetterà ingerenze” e “spera che l’Unione europea si limiti a un positivo e rispettoso ruolo di facilitazione”, recita la nota. (Vec)