Algeria: manifestazioni a Bouira per cambio del sistema politico

- Diverse manifestazioni si sono registrate nella regione di Bouira, a est della capitale Algeri, durante le quali i manifestanti hanno chiesto "il rilascio dei prigionieri di coscienza e il cambiamento del sistema politico". Le manifestazioni giungono in risposta agli appelli apparsi sui social network per la ripresa delle proteste popolari del movimento pro-democrazia Hirak. I manifestanti hanno pronunciato slogan tramite i quali si chiede un cambiamento nel sistema politico. Sono stati emessi nove mandati d'arresto a carico di altrettante persone mercoledì per aver partecipato a una manifestazione ad Algeri, in commemorazione della rivolta popolare dell'ottobre 1988 che ha messo fine al regime monopartitico del Fronte di liberazione nazionale (Fln). (Ala)