- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, sabato 10 ottobre, a Torino e in Piemonte:REGIONEore 9.30, Alpette (To), Ecomuseo del Rame, Lavoro e Resistenza, il vicepresidente del Consiglio regionale Mauro Salizzoni interviene al convegno “La Storia si incontra ad Alpette. Appunti e spunti sulle figure di Berlanda, Pecchioli, Pugno”.ore 17 Giaveno (To) il vicepresidente della giunta Fabio Carosso partecipa al convegno organizzato dalla Fiera del Fungo di Giaveno(Rpi)