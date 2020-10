Scuola: assessore Roma, attivati subito per sostenere nidi in convenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci siamo subito attivati per i nidi in convenzione". A dirlo l'assessora alla persona, Scuola e comunità solidale di Roma Capitale Veronica Mammì, intervenendo in risposta alle opposizioni durante il Consiglio straordinario dedicato alla Scuola. "Come assessorato ho voluto essere parte attiva al fianco dei gestori per sollecitare e realizzare incontri con le direzioni socioeducative dei Municipi e con le ragionerie di competenza, per accelerare quei pagamenti dove era stato rilevato un rallentamento a partire da marzo per cause legate all'emergenza Covid e alla necessaria riconversione dei servizi disposta dalle norme nazionali - aggiunge l'assessore -. Tengo a sottolineare che è nostro primo interesse, come Amministrazione, che i nidi in convenzione vadano avanti, siano sostenuti come stiamo facendo e continuino così a contribuire al sistema integrato dei servizi educativi di Roma Capitale. Anche e proprio per questo, per tutelare la ricchezza e la qualità dei nostri servizi a gestione sia diretta e che indiretta, abbiamo agevolato la flessibilità di scelta da parte delle famiglie in sede di iscrizione. Questo, lo sottolineo, proprio nell'ottica di sostenere anche i nidi in convenzione, ben consapevoli delle difficoltà che stavano vivendo". (segue) (Com)